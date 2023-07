Seltenes Foto mit seinen Kids: Ne-Yo schwärmt vom Vatersein!

Ne-Yo (43) ist mächtig stolz darauf, Papa zu sein! Neben seiner erfolgreichen Musikkarriere hat der "Miss Independent"-Interpret auch mit seiner Familie wohl alle Hände voll zu tun: Er hat sieben Kinder mit seiner Ex-Frau Monyetta Shaw, drei weitere mit Crystal Renay. Zwei weitere Kids bekam der Sänger mit seiner Affäre Sade. Auf einem seltenen Schnappschuss posiert Ne-Yo nun mit seiner ganzen Rasselbande und teilt dazu rührende Worte!

"Vor allem bin ich ein Vater. Nicht Geld, nicht Ruhm, nicht einmal die Liebe zum Beruf. Ich mache das für Sie. Sie sind der Grund", schreibt der 41-Jährige unter einigen Instagram-Fotos, die ihn und seine Kids zeigen. Auf einem besonders niedlichen Schnappschuss sitzen alle zusammen auf einem Sofa und strahlen in die Kamera. "Ich bin nicht annähernd perfekt, und das ist in Ordnung. Meine Kinder lieben mich und ich würde sterben, töten, stehlen, was auch immer, um sicherzustellen, dass ihnen nie an etwas fehlt", betont Ne-Yo und fügt abschließend hinzu: "Ich liebe meine Truppe und das werde ich für dieses und das nächste Leben [...] tun!"

Unter seinem Familienfoto ziehen Ne-Yos Fans einen lustigen Vergleich: Er hat nahezu so viele Kids wie Zwölffach-Vater Nick Cannon (42)! "Fast so wie Nick Cannon" und "Ich wusste nicht, dass Ne-Yo so viele Kinder hat. Er versucht, Eddie Murphy (62) und Nick Cannon einzuholen", lauten nur zwei Kommentare.

Anzeige

ActionPress Ne-Yo bei den Billboard Awards, 2018

Anzeige

Getty Images Ne-Yo, Crystal Renay Smith und ihr Baby bei den Teen Choice Awards im Juli 2016

Anzeige

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Zwillingen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de