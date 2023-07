So verliebt sahen Prinz William und Kate bei Royal-Event aus

Hier liegt Liebe in der Luft! Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) kennen sich bereits seit dem Studium – aus Freundschaft wurde Liebe. 2011 gaben sich die beiden das Jawort. Mittlerweile sind die britischen Thronfolger auch stolze Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Während sie die Zuneigung zu ihren Kids in der Öffentlichkeit regelmäßig zeigen, sind sie bei sich selbst eher zurückhaltend. Bei diesem royalen Termin turteln William und Kate nun aber öffentlich!

Kate unterstützte ihren Ehemann bei seiner Teilnahme am jährlichen Royal Charity Polo Cup in der Nähe von Windsor. Dabei ist auf den Schnappschüssen zu sehen, wie happy das royale Paar bei dem Wohltätigkeitswettbewerb wirkte. Immer wieder warfen sich die Eheleute verliebte Blicke zu. Dabei kam vor allem die Prinzessin von Wales gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Eifrig drückte die 41-Jährige ihrem Liebsten die Daumen für das Turnier.

Erst kürzlich stellte eine Körpersprache-Expertin fest, dass das Ehepaar sich in den vergangenen Monaten wohl immer öfter liebevolle Gesten schenkt. "Ihre Berührungen [in der Öffentlichkeit] scheinen in letzter Zeit eher zuzunehmen, als abzunehmen", erklärte Judi James gegenüber The Express. Dabei gebe es immer mehr Fotos von William und Kate, auf denen sie flirten oder sich verliebt ansehen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2023

