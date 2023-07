Darum wird der Sommer für Prinz William und Kate anders sein

Startklar für die Sommerpause! Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) lernten sich während ihrer Studienzeit an der St. Andrews University kennen und lieben. Inzwischen ist das royale Paar seit über zwölf Jahren verheiratet. Zusammen sind sie stolze Eltern von drei Kindern: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Für die Kids starten in wenigen Tagen die Sommerferien – dabei bringt dieser Sommer für William und Kate gleich mehrere Veränderungen mit sich!

Die royalen Eltern werden vermutlich, wie viele andere Eltern auch, in den kommenden Wochen während der Sommerferien viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Dabei wird die diesjährige Sommerpause für das Königspaar und seine drei Sprösslinge anders sein als sonst – es wird der erste Sommer in ihrem neuen Zuhause Adelaide Cottage sein. Zudem haben Kate und William in diesem Jahr erstmals die Rollen des Prinzen und der Prinzessin von Wales übernommen. Allerdings ist dies auch der erste Sommer ohne Queen Elizabeth II. (✝96).

Laut einer Körpersprache-Expertin soll es zwischen William und seiner Kate in den vergangenen Monaten auch wieder öffentliche Turteleien geben. "Ihre Berührungen scheinen in letzter Zeit eher zuzunehmen, als abzunehmen. Man könnte eine Wand voller Fotos von William und Kate aufhängen, auf denen sie flirten oder einander verliebte Blicke zuwerfen", erklärte Judi James gegenüber The Express.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder bei der Ostermesse 2023

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im November 2019

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Ascot, 2023

