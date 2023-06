Prinz William und Kate zeigen sich öffentlich mehr Zuneigung

Sie sind lockerer geworden! Seit 2011 sind Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) miteinander verheiratet. Zusammen sind sie stolze Eltern von drei Kindern – Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Während sie ihre Kids in der Öffentlichkeit regelmäßig herzen, sind sie bei sich selbst eher zurückhaltend – das royale Protokoll sieht es so vor. Doch in den vergangenen Monaten turteln William und Kate immer öfter bei Terminen!

Körpersprache-Expertin Judi James beobachtete das Ehepaar in den vergangenen Monaten mal genauer – sie hat festgestellt, dass William und seine Kate sich immer öfter liebende Gesten schenken. "Ihre Berührungen [in der Öffentlichkeit] scheinen in letzter Zeit eher zuzunehmen, als abzunehmen. Man könnte eine Wand voller Fotos von William und Kate aufhängen, auf denen sie flirten oder einander verliebte Blicke zuwerfen", erklärte die Fachfrau gegenüber The Express.

Beispielsweise hatten sie Ende Februar die Bafta-Awards besucht. Damals konnte vor allem Kate nicht die Finger von ihrem Gatten lassen. Die dreifache Mutter hatte ihm nämlich einen kleinen Klaps auf den Po gegeben. "Das Berühren des Hinterteils suggeriert normalerweise körperliche Anziehung", erläuterte die Körpersprache-Expertin.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de