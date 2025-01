Prinzessin Leonor beginnt fünfmonatigen Einsatz auf Schiff

Schon bald beginnt für Prinzessin Leonor von Spanien (19) ein aufregendes Kapitel: Die Thronfolgerin wird als Teil ihrer militärischen Ausbildung an Bord des legendären Segelschulschiffs Juan Sebastián de Elcano gehen. Am 11. Januar verabschieden ihre Eltern König Felipe und Königin Letizia (52) sie feierlich im Hafen von Cádiz. Leonor wird ab dann für fünf Monate mit einer Crew von 188 Marineangehörigen den Atlantik überqueren, Südamerika umrunden und den Panamakanal durchfahren, bevor die Reise unter anderem in New York einen Zwischenstopp einlegt.

Die Tochter von Felipe und Letizia absolviert derzeit ihre militärische Ausbildung an der Escuela Naval Militar in Marín, wo sie bereits erste nautische Fähigkeiten erlernen konnte. Die Ausbildung an Bord der Elcano, die intensive Praxis in Navigation, Meteorologie und Teamarbeit umfasst, gilt als zentraler Bestandteil der Offiziersausbildung der spanischen Marine. Neben ihren Studien wird die 19-Jährige die Gelegenheit haben, zahlreiche internationale Häfen zu besuchen und so nicht nur maritime, sondern auch diplomatische Erfahrungen zu sammeln. Das Segelschiff, das auf den berühmten Weltumsegler Juan Sebastián de Elcano zurückgeht, ist eines der bedeutendsten Symbole Spaniens und wird als "Botschafter zur See" geschätzt.

Seit ihrem Eintritt in die Militärakademie hat Leonor große Schritte gemacht, um sich auf ihre Rolle als künftige Königin vorzubereiten. Die enge Bindung der spanischen Königsfamilie zur Armee hat eine lange Tradition – ihr Vater, König Felipe, absolvierte von 1985 bis 1988 dieselbe Ausbildung wie seine Tochter und ist heute Generalkapitän. Leonor hat fast die Hälfte überstanden. Sie wird ihren Abschluss an der Militärakademie voraussichtlich im Sommer 2026 machen.

Prinzessin Leonor im Januar 2024

Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía

