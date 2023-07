Fans besorgt: Isst Katie Price etwa kein Obst und Gemüse?

Katie Price (45) nimmt es mit dem Kalorienzählen ganz genau. Der TV-Bekanntheit ist ihr Aussehen extrem wichtig: Immer wieder legt sie sich unters Messer, um sich zu perfektionieren. Unter anderem hat sie sich schon ganze 16 Mal die Brüste operieren und sich die Nase korrigieren lassen. Doch auch ohne die künstlichen Eingriffe versucht das Model ständig an seinem Körper zu arbeiten: Wegen Katies Diät sind die Fans nun allerdings besorgt!

"Hier ist, was ich an einem Tag esse, wenn ich Kalorien zähle, um sicherzustellen, dass ich ein Kaloriendefizit habe und eine ausgewogene Ernährung beibehalte", verkündet sie auf Instagram und öffnet ihre Schränke. Dort finden sich unter anderem Instant-Porridge, eine vermeintlich kalorienarme Auswahl an Schinken und Mayo für Sandwiches, ein Mikrowellen-Curry und verschiedene süße Snacks. Damit sind Katies Fans nicht einverstanden! "Sie könnte auch etwas frisches Obst und Gemüse vertragen", "993 Kalorien sind nicht genug für einen ganzen Tag" und "Dies ist eines der schlechtesten Beispiele für eine Diät, die ich je gesehen habe", waren nur einige der besorgten User-Kommentare. "Das ist nicht gesund!", fasst ein Nutzer zusammen.

Doch auch mit dieser speziellen Diät ist Katie mit ihrem Körper offenbar nicht zufrieden – sie plant nun nämlich drei weitere Beauty-Operationen! Neben einer weiteren Nasenkorrektur und einem Lippenlifting will sie in Belgien auch eine Bauchstraffung durchführen lassen.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de