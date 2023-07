Insider: Britney Spears feiert Musik-Comback mit Will.i.am

Nimmt Britney Spears (41) ein neues Album auf? Seit dem Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater Jamie Spears (71) hatten die Fans vergebens auf neue Musik der Sängerin gewartet. Und das – obwohl die Blondine trotz der Entmündigung und ihrer Eskapaden zu den erfolgreichsten Popsängerinnen aller Zeiten zählt und bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Jetzt könnte es jedoch einen Grund zur Freude geben, denn ein Insider verrät: Britney soll einen neuen Song mit Will.i.am (48) aufgenommen haben.

"Will ist seit Langem ein großer Unterstützer von Britney und er möchte, dass sie Erfolg hat", plaudert die Quelle gegenüber The Sun aus. Außerdem fügt der Insider hinzu: "Die beiden freuen sich, diesen Überraschungstrack zu veröffentlichen. Sie wissen, dass die Fans ihn lieben werden." Bereits mehrfach hatte Will betont, ein großer Fan von der "Oops!... I Did It Again"-Interpretin und ihrer Musik zu sein.

Erst kürzlich sorgte der Superstar für mächtig Schlagzeilen, als er behauptete, von dem Bodyguard des Basketballstars Victor Wembanyama (19) geschlagen worden zu sein. Angeblich habe dieser ihr einen Schlag ins Gesicht verpasst, als sie dem Sportler gratulieren wollte. Inzwischen betonte Britney jedoch, dass Victor keine Schuld an dem Ganzen hat.

