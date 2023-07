Britney Spears gibt Basketballstar keine Schuld an Ohrfeige

Victor Wembanyama (19) hat die Popikone nicht erzürnt. Vor wenigen Tagen kam es zwischen dem Bodyguard des Basketballstars und Britney Spears (41) zu einem Zwischenfall. Als die Grammy Award-Siegerin dem Sportler gratulieren wollte, hatte sein Sicherheitschef der Blondine einen Schlag ins Gesicht verpasst. Nachdem sich der Mann der "Hold Me Closer"-Interpretin zu Wort gemeldet hatte, bricht Britney erneut ihr Schweigen und betont: Victor trifft keine Schuld an dem Ganzen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 41-Jährige ein ausführliches Statement zu dem Ereignis. Britney betonte, dass sie schockiert sei und sich "hilflos" gefühlt habe. Trotz ihrer Wut auf den Sicherheitsbeamten habe sie nicht ihre Meinung über Victor geändert. "Wie auch immer, ich bin immer noch ein großer Fan des NBA-Spielers...es ist nicht seine Schuld, dass seine Security mich geschlagen hat", beendete Britney ihren Post.

Kurz darauf wurde eine Anklage gegen den Mann erhoben, die allerdings fallen gelassen wurde. Stattdessen hieß es, dass Britney sich selbst geschlagen haben soll. Das soll laut TMZ in einem Video zu sehen sein: In dem Moment, als Victors Leibwächter seine Hand um seinen Schützling streckte, fuchtelte Britney ebenfalls mit ihren Händen in ihrem Gesicht rum.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Victor Wembanyama, NBA-Spieler

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de