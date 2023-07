Johnny Depp ist "glücklich" über sein Leben als Rockstar

Johnny Depp (60) tritt wieder auf. Der US-Amerikaner ist nicht nur Schauspieler, sondern macht auch Musik. 2015 wurde seine Band Hollywood Vampires gegründet. Neben dem Filmstar besteht die Gruppe aus Alice Cooper (75) und dem Gitarristen Joe Perry (72). Zuletzt fiel Johnny wegen einer Knöchelverletzung allerdings aus. Doch inzwischen ist der 60-Jährige zurück auf der Bühne – und legt einen Auftritt in Großbritannien hin.

Johnny stand am Samstagabend mit seiner Rockband Hollywood Vampires in der AO Arena in Manchester auf der Bühne. Laut Mirror schwärmte er dann: "Ich bin glücklich, das zu tun, was ich liebe." Bei seinem Auftritt trug er ein gestreiftes Hemd mit einer schwarzen Satinweste und einer schicken Hose. Um seinen Look abzurunden, trug Johnny einen weißen Filzhut, unter dem sein dunkles Haar locker fiel.

Der Hollywood-Star ist derzeit mit seiner Band nämlich auf Tournee. Die Hollywood Vampires, zu denen außerdem noch Vince Furnier und Tommy Henriksen gehören, werden als Nächstes in London spielen, bevor sie nach Birmingham und Glasgow weiterziehen.

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

Getty Images Johnny Depp und Alice Cooper der Hollywood Vampires

