Junge oder Mädchen: Schwangere Ferne McCann hat Vorahnung

Hat Ferne McCann (32) den richtigen Riecher? Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin machte Anfang des Jahres öffentlich, dass sie noch mal Mutter wird. Aus ihrer Beziehung mit dem Unternehmer Arthur Collins hat sie bereits eine Tochter, die kleine Sunday. Ob sie mit ihrem neuen Partner Lorri Haines ein weiteres Mädchen oder einen Jungen auf der Welt willkommen heißen darf, ist unbekannt. Ferne hat jedoch eine Vermutung.

"Ich habe das Gefühl, dass die Schwangerschaft anders als die mit Sunday ist. Könnte das heißen, dass es ein Junge wird?", fragte sie sich in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie gemütlich in der Sonne liegt und ihren Babybauch präsentiert. Bevor es in den Schwangerschaftsendspurt geht, genießen Ferne, Lorri und Sunday eine Auszeit in Marrakesch.

Die Vorfreude auf ihren Nachwuchs ist riesengroß. Ein Insider hatte im Januar gegenüber The Sun verraten: "Ferne ist überglücklich. Von dem Moment an, als sie Lorri traf, wusste sie, dass sie ihn heiraten und mit ihm Kinder haben wollte."

