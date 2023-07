Weitere Hinweise: Hatte Jamie Foxx tatsächlich Schlaganfall?

Könnten die Vermutungen wahr sein? Im April dieses Jahres zogen besorgniserregende Nachrichten um die Welt: Jamie Foxx (55) hatte während Dreharbeiten einen medizinischen Notfall und wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert. Aktuell soll sich der Schauspieler in einer Reha erholen. Was genau ihm passierte, ist unklar. Es wird aber oft behauptet, dass Jamie einen Schlaganfall hatte – und jetzt gibt es weitere Hinweise, die dafür sprechen könnten!

Laut Bild befindet sich der 55-Jährige derzeit in Los Angeles und wohnt bei Freunden. Dort soll er regelmäßig von einem Therapeuten behandelt werden, der sich auf Bewegungsmobilität spezialisiert hat. Außerdem werde Jamie von einem Sprachtherapeuten behandelt. Zwei neue Hinweise, die auf einen möglichen Schlaganfall bei dem Schauspieler deuten könnten – denn bei einem Hirnschlag können sowohl das Sprachzentrum als auch die Bewegungsfähigkeit geschädigt werden.

Erst vor wenigen Tagen gab Jamies Kumpel John Boyega (31) ein Update zu seinem Zustand. "Ihm geht es gut", erklärte er im Interview mit ET Canada. Jamie brauche Zeit, um sich vollständig zu erholen: "Also warten wir einfach darauf, dass er wieder auftaucht, wenn er es will."

