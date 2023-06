Wie süß: Pinks Sohn Jameson unterstützt sie bei Konzert!

Ach, wie niedlich! Pink (43) ist schon seit über 16 Jahren mit Carey Hart (47) verheiratet. Gemeinsam sind die Sängerin und der Motorcross-Profi Eltern von zwei Kindern: Willow Sage (12) und Jameson Moon (6). Immer wieder zeigt sich die vierköpfige Familie zusammen. Sogar die American Music Awards besuchten sie gemeinsam – und posierten in süßen Partnerlooks. Aber auch während ihrer Tour muss die Musikerin nicht auf ihre Liebsten verzichten. Jameson besuchte nämlich ein Konzert von Pink!

Fotos zeigen den Sechsjährigen auf dem Gelände der Show, wo er die Hand einer unbekannten Frau – vermutlich seiner Nanny – hält. In einer kurzen Camouflage-Shorts und einem schwarzen Shirt mit der Aufschrift "Copy Cat", schaut der Kleine verträumt durch die Gegend. Damit die laute Musik ihm nicht auf die Ohren schlägt, trägt Jameson außerdem pinke Gehörschutz-Kopfhörer.

Auch seine Mutter präsentiert sich auf ihrer Tour in knalligen Looks. Während ihrer Show in London war die "What About Us"-Interpretin auf der Bühne ein funkelnder Hingucker: In einem knappen Body, der mit lilafarbenen Steinen besetzt war, performte sie einen Hit nach dem anderen. Mit ihrem Augen-Make-up, das auf ihre Kleidung abgestimmt war, rundete die 43-Jährige ihren Look ab.

MEGA Jameson Moon Hart auf dem Konzert seiner Mutter Pink

ActionPress Pink auf einem ihrer Konzerte

