Papa Steve als Vorbild: Robert Irwin überzeugt beim Surfen

Robert Irwin (19) wird seinem Vater immer ähnlicher. Der Australier zeigt seinen Fans im Netz immer wieder, wie stolz er auf seinen Papa Steve Irwin (✝44) ist. Der "The Crocodile Hunter"-Moderator war 2006 durch den Stich eines Stachelrochens gestorben – und sein Sohn nutzt jede Gelegenheit, Papa Tribut zu zollen. Offenbar hat der Blondschopf auch sein sportliches Talent von Steve geerbt: Genau wie einst sein Vater brilliert Robert auf dem Surfbrett.

Bei Instagram teilt Robert nun ein Video, in dem er im Meer surft. Der Blickwinkel zeigt ihn einmal von Nahem und einmal von Weitem elegant auf den Wellen reiten. "Wie sich Surfen anfühlt. Wie es aussieht", schreibt der Fotograf dazu. Und dieses Talent scheint er genau wie die Liebe zu wilden Tieren von seinem Vater geerbt zu haben: Steve hatte zu Lebzeiten stets großen Spaß am Surfen gehabt. In einer seiner Animal-Planet-Dokumentationen soll er gesagt haben: "Es ist mein Lieblingssport. Ich lebe praktisch für das Surfen." Auch er habe den Wassersport von seinem Vater gelernt.

Durch die gemeinsame Liebe zu Tieren teilt Robert aber auch die gefährlicheren Erfahrungen mit seinem Vater. Er postete ein Video, in dem er vor laufender Kamera von einer Teppichpython gebissen wird. Fast die gleiche Szene spielte sich Jahre zuvor bei Steve ab. "Papa und ich werden von derselben Schlangenart gebissen, Jahrzehnte auseinander", schmunzelte Robert dazu.

Instagram / robertirwinphotography Robert und Steve Irwin in jungen Jahren

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin im Mai 2023

