So ist es für Olivia Rodrigo als junge Frau in der Musikwelt

Olivia Rodrigo (20) plaudert aus dem Nähkästchen. Durch ihre Hauptrolle in der High School Musical-Serie war die Sängerin über Nacht zum Star geworden. Nachdem sie für den Serien-Soundtrack "All I Want" eine Goldene Schallplatte ergattert hatte, brach das Gesangstalent auch mit ihrer Debüt-Single "Drivers Licence" sämtliche Rekorde. Inzwischen zählt die Sängerin zu den erfolgreichsten Musikstars. Doch wie war es für Olivia, in der Musikindustrie aufzuwachsen?

"Man merkt gar nicht, wie jung man ist, wenn man am Set steht, von 40-jährigen Männern umgeben ist und über den Verkehr und das Wetter redet und lernt, Smalltalk wie eine Erwachsene zu führen", erklärt die Brünette gegenüber Vogue. Vor allem an eine Situation erinnere sich Olivia noch ganz genau: "Ich war 13 Jahre alt und in einem Meeting und sollte meine persönliche Marke definieren. Und ich meinte nur: 'Ich weiß nicht mal, was ich morgen anziehen möchte.'"

Erst kürzlich plauderte Olivia über ihre musikalischen Erfolge. "Ich denke, dass alles, was passiert ist, so schnell und so lebensverändernd war [...] und so intensiv", gab sie im Interview mit Apple Music zu. Lange Zeit habe sie nicht realisieren können, was passiert ist.

Getty Images Olivia Rodrigo auf der Bühne

Getty Images Olivia Rodrigo auf dem "Glastonbury Festival"

Getty Images Olivia Rodrigo

