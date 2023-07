Tolle Mama: Daniel Radcliffe schwärmt von seiner Freundin!

Daniel Radcliffe (33) ist ganz begeistert von seiner Liebsten Erin Darke! Die zwei Schauspieler hatten sich am Set von "Kill Your Darlings" kennen und lieben gelernt. Mittlerweile gehen die zwei schon seit rund neun Jahren zusammen durchs Leben. Vor einigen Wochen hießen sie sogar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen. Offenbar fühlt sich die US-Amerikanerin in ihrer neuen Rolle als Mama auch pudelwohl – Daniel lobt seine Erin nämlich in den höchsten Tönen!

Im Interview mit E! News plaudert der Harry Potter-Star über die erste Zeit als dreiköpfige Familie. "Es ist eine verrückte Sache, aber es ist auch wirklich schön zu sehen, wie meine Freundin Mutter geworden ist. Es ist das Unglaublichste und Tollste, das man miterleben kann", schwärmt Daniel. Es sei zwar auch etwas anstrengend, aber er genieße die Zeit mit seinem Sohn total: "Er ist wunderbar und Erin ist erstaunlich, es ist ein echtes Privileg, diese Zeit mit ihm zu haben."

Und wie geht es für Daniel nun beruflich weiter? Der Brite wolle sich auf jeden Fall mehr Zeit für seine Familie nehmen. "Ich bin mir sicher, dass ich zumindest für ein paar Jahre etwas wählerischer sein werde, wie viel ich arbeite, weil ich es wirklich genieße, Zeit mit ihm zu verbringen, und das möchte ich auch weiterhin tun", gab er gegenüber dem Medium preis.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2022

Getty Images Daniel Radcliffe im Februar 2019

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2022 in New York

