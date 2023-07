Tori Spellings Mutter verrät, wie es ihr nach Trennung geht

Trübsal blasen ist für Tori Spelling (50) keine Option. Im Juni wurde bekannt gegeben, dass sich die Schauspielerin und ihr Noch-Ehemann Dean McDermott (56) getrennt haben. Das Paar hatte sich 2006 das Jawort gegeben und hat fünffachen Nachwuchs. Trotz der gescheiterten Ehe ist bisher unklar, ob sich die zwei scheiden lassen werden. Ein Familienmitglied verrät jetzt, wie es Tori nach dem Beziehungsende geht.

"Ihr geht es großartig", ließ die Mutter der 50-Jährigen die Öffentlichkeit wissen. Ob das Liebes-Aus zwischen der Beverly Hills, 90210-Darstellerin und dem Vater ihrer Kinder endgültig sei, weiß Candy Spelling (77) allerdings nicht. "Ich weiß es nicht. Ich liebe meine Tochter und ich unterstütze sie in allem, was sie tut. Ich unterstütze meine Tochter, was soll ich Ihnen sagen?", erklärte sie gegenüber TMZ.

Ein Comeback der beiden scheint nicht völlig ausgeschlossen. Obwohl Tori mit ihren Kids aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein soll, soll das noch lange nicht eine Reunion ausschließen. "Sie sagt, dass es nur vorübergehend ist", verriet ein Insider gegenüber Radar Online. Ihr Ex dagegen "will sofort aus der 17-jährigen Ehe raus!"

Anzeige

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Candy Spelling, April 2019

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de