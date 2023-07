Designerin bestätigt Iris Kleins Auftritt bei Fashion Show!

Iris Klein (56) taucht tatsächlich in die Modelwelt ein! Im Netz erzählte die Mama von Daniela Katzenberger (36) stolz, Ende des Jahres einen Auftritt bei einer Fashion Show in New York zu haben. Ihre Fans glaubten ihr im ersten Moment allerdings nur bedingt. Doch jetzt bringt die Designerin Licht ins Dunkel: Iris wird bald wirklich als Model über den Catwalk schweben!

Wie RTL berichtet, wird Iris für das Münchener Fashion-Label "Pia Bolte Fashion" laufen. "Wir kennen uns schon zehn Jahre", erzählt die Designerin. Die 56-Jährige passe perfekt in die Vorstellungen der Modemacherin: "Ich unterstütze auch Best-Ager-Models und möchte keine Hungerhaken haben." Die Münchnerin schwärmt regelrecht über die positive Veränderung der ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmerin: "Als wir uns jetzt getroffen haben, habe ich gemerkt, wie toll Iris sich verändert hat. Ihr Aussehen ist ja wahnsinnig toll geworden. Ich würde sagen, sie trägt jetzt eine 40/42 und das ist genau das, wo ich sage: Das passt super."

Die Mama der Katze freut sich schon riesig auf die Herausforderung, in die sie sogar schon schnuppern konnte. "Ich habe ja früher auch gemodelt. Da hatte ich sogar meine Kinder Backstage dabei", erinnerte sich Iris. Bei der Fashion Show in New York wird sie auf jeden Fall einen besonderen Moment erleben. "Ich werde sie auf jeden Fall als Erste oder als Letzte laufen lassen – so als Highlight", betont die Designerin Pia.

