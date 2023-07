"Stolz": Iris Klein soll bei Fashionshow in New York laufen

Baut sich Iris Klein (56) etwa gerade ein neues Standbein auf? Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) war schon in einigen Reality-TV-Shows zu sehen. Zuletzt machte sie mit einem Rosenkrieg gegen ihren Noch-Ehemann Peter Klein (56) Schlagzeilen, der am Rande des Dschungelcamps eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben soll. Nach ihrem Beauty-Marathon der vergangenen Wochen plant das Reality-TV-Sternchen jetzt eine neue Karriere: Iris behauptet bei einer Fashion Show in New York zu laufen.

Bei Instagram stellt ein Follower die Frage, ob Iris wirklich als Model über den Laufsteg schweben werde. "Ja, und ich bin megastolz darauf. Ich freue mich so sehr", antwortet die Brünette darauf. Die 56-Jährige habe in dem Bereich schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. "Ich habe ja früher auch gemodelt. Da hatte ich sogar meine Kinder Backstage dabei", erinnert sich die Mama der Katze. Im September soll Iris dann in New York den Catwalk meistern. "Ich bin gespannt, ob ich das noch kann", blickt Iris sehnsüchtig in die Zukunft.

Kurz zuvor hatte Yvonne auf Instagram gegen die Brünette geschossen, indem sie sie als "vollbusige Tante" abstempelte. In derselben Fragerunde, in der Iris auch ihre zukünftigen Modelpläne thematisierte, disste sie die neue Flamme ihres Ex wiederum zurück.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Juni 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren beiden Hunden, 2022

