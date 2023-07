Ist diese Schauspielerin etwa Harry Styles' neue Flamme?

Ist er wieder vergeben? Einmal ganz nah an Harry Styles (29) dran sein: Das ist sicher der Wunsch vieler seiner Fans. Privat genießt der Sänger ähnlich große Beliebtheit. Mit seinem Liebesleben sorgte er schon für so einige Schlagzeilen. Erst vor wenigen Monaten wurde er knutschend mit Model Emily Ratajkowski (32) abgelichtet. Zuletzt turtelte er jedoch mit Taylor Russell (28). Dass diese nun auf seinem Konzert gesichtet wurde, heizt die Gerüchteküche weiter an.

Bilder, die TMZ vorliegen, lassen Fans nun vermuten, die Schauspielerin könne die Neue an Harrys Seite sein. Bereits vergangenen Monat sorgten die beiden für ordentlich Aufsehen, als sie sich Händchen haltend in London ablichten ließen. Jetzt scheint es, als würde die Kanadierin den Popstar auf seiner Tournee moralisch unterstützen. Schnappschüsse von seinem Konzert in Wien zeigen, wie sie den Auftritt des 29-Jährigen von ihrem VIP-Platz aus gespannt verfolgt.

Obwohl die Liebesspekulationen bisher nicht bestätigt sind, scheint Taylor bereits den Segen der Harry-Fans zu haben. Auch wann genau sich die Wege der beiden Stars zum ersten Mal gekreuzt haben, ist nicht bekannt. Jedoch warben sowohl Harry als auch seine potenzielle neue Flamme im vergangenen September bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig jeweils für ihre Projekte – ob es in der italienischen Stadt zu einem Treffen kam?

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles, Grammy Awards 2023

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

