Große Show in Schottland: Harry Styles schreibt Geschichte!

Er bricht einen Rekord! Harry Styles (29) gilt derzeit als einer der erfolgreichsten Popstars weltweit. Seit September 2021 tourt der Brite ohne Pause – und absolviert aktuell seine letzten Shows in Europa. Nicht nur sein musikalisches Talent wird von den Fans gefeiert, sondern auch seine Persönlichkeit. In jeder Show interagiert er mit dem Publikum und wird dafür geliebt. In Schottland kamen nun sogar so viele Leute zu einem Auftritt, dass Harry damit in die Geschichte eingeht!

In einer offiziellen Erklärung des Veranstalters DF Concerts & Events and BT Murrayfield heißt es: "Das Konzert von Harry Styles am 27. Mai ist mit über 65.000 Zuschauern das bestverkaufte Stadionkonzert in Schottland überhaupt." Damit schlägt der "Sign of the Times"-Interpret sogar Beyoncé (41), die in Murrayfield nur 55.000 Leute anlocken konnte.

Zuvor hielt tatsächlich die Band One Direction, in der auch Harry Mitglied gewesen war, den Rekord mit 64.000 verkauften Tickets. Apropos One Direction – würde die Boyband jemals eine Reunion feiern wollen? Der Lockenkopf sei nicht abgeneigt, wie er vor wenigen Wochen in einem Interview verriet: "Ich würde niemals, nie sagen."

