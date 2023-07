"Jumpscare": Tom Holland entsetzt seine Fans mit Filmrolle

Dieses Bild versetzte Tom Hollands (27) Fans kurz in Schockstarre. Seit Anfang Juni können seine Anhänger den Schauspieler in der Serie "The Crowded Room" bewundern. Der Brite spielt einen psychisch kranken jungen Mann und der Psychothriller spart dabei nicht an Nervenkitzel. Die Figur muss in der Miniserie offenbar einiges durchmachen: Denn Toms neuester Post in seiner Rolle entsetzte seine Fans.

Anscheinend wollte Tom sich einen Spaß daraus machen, seinen Followern kurz den Atem zu rauben. Bei Instagram teilt er ein Bild in seiner Rolle. Mit zerzausten Haaren, blauem Auge und glasigem Blick schaut der Marvel-Star etwas wirr in die Kamera. "Fühle mich bei all der Liebe für 'The Crowded Room' gesegnet. Danke an all meine unglaublichen Fans", schreibt er. Die müssen sich von dem Anblick aber erst einmal erholen. "Bei allem Respekt, das war ein Jumpscare, besonders um 23:30 Uhr", meint ein erschrockener User. Ein anderer lobt: "Großartige Performance, Tom, und eine unglaubliche Show."

Der schwierige Plot der Miniserie hatte bei Tom allerdings Spuren hinterlassen, sodass er sich erst mal eine Auszeit nehmen musste. Im Interview mit ExtraTV hatte er erklärt: "Ich nehme mir jetzt ein Jahr frei, und das liegt daran, dass die Show sehr schwierig war." Er habe zwar Spaß am Set gehabt, war aber dennoch direkt danach nach Mexiko geflogen.

Getty Images Tom Holland im Juni 2023

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Splash News / ActionPress Tom Holland am Set von "The Crowded Room"

