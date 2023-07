Keke Palmer gibt Schwierigkeiten beim Stillen ihres Babys zu

Keke Palmer (29) kämpfte mit dem Stillen. Die Schauspielerin und ihr Liebster Darius Jackson sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Ende des vergangenen Jahres hatte die TV-Bekanntheit die schöne Botschaft bekannt gemacht: Die beiden erwarteten Nachwuchs. Vor einigen Monaten erblickte der kleine Leodis das Licht der Welt. Die TV-Bekanntheit berichtet ihren Fans seitdem immer wieder ehrlich über ihr neues Mama-Leben. Nun gesteht Keke, dass sie Hilfe brauchte, um das Stillen zu lernen.

Im Interview mit People erklärt die 29-Jährige: "Obwohl das Stillen 'natürlich' ist, ist es nicht instinktiv. Ich habe wirklich versucht, herauszufinden, wie ich das machen soll und wie ich mein Baby unterstützen kann – wie ich mit dem Druck umgehen soll, alles richtigzumachen." Schlussendlich habe Keke sich eine Stillberaterin zur Hilfe geholt. "Ein großes Lob an alle Stillberaterinnen, denn meine hat mir wirklich sehr geholfen," ergänzt die US-Amerikanerin.

Zuletzt beschwerte sich die Beauty darüber, dass sie am Flughafen nicht hatte abpumpen dürfen. "Die Diskriminierung von Muttermilch am Flughafen von Houston hat mir die Laune verdorben", erzählte Keke ihren Followern auf Twitter. Das Flughafenpersonal habe ihr angeblich gedroht, über 470 Milliliter ihrer abgepumpten Muttermilch zu entsorgen. Die Brünette könne nicht verstehen, warum man sein Kind an die Brust legen dürfe, aber nicht abpumpen.

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

Instagram / keke Keke Palmer mit ihrem Sohn

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

