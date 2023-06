Keke Palmer wütend: Sie durfte am Flughafen nicht abpumpen

Keke Palmer (29) ist entsetzt! Ende des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin voller Freude verkündet, dass sie Mama wird. Im Februar war es dann so weit: Ihr Sohn Leodis erblickte das Licht der Welt. Seither lässt die "Hustlers"-Darstellerin ihre Fans regelmäßig an ihrem neuen Alltag als Mutter teilhaben. Dabei kommt es hin und wieder auch zu unangenehmen und ärgerlichen Situationen. Keke teilt jetzt verärgert mit, dass ihr nicht erlaubt wurde, am Flughafen ihre Muttermilch abzupumpen.

"Die Diskriminierung von Muttermilch am Flughafen von Houston hat mir die Laune verdorben", erzählt die 29-Jährige ihren Followern auf Twitter. Das Flughafenpersonal habe ihr angeblich gedroht, über 470 Milliliter ihrer abgepumpten Muttermilch zu entsorgen. "Ich hätte einfach gleich die Brust geben sollen, denn die Diskretion und Bequemlichkeit wird [...] unterbunden", zeigt sich Keke verärgert. Die Schauspielerin könne nicht verstehen, warum man sein Kind an die Brust legen dürfe, aber nicht abpumpen.

Doch auch wenn Keke als Mama gelegentlich schlechte Erfahrungen macht, so liebt sie ihr neues Leben über alles. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen Sinn mein Sohn meinem Leben gegeben hat!", schwärmte sie vor wenigen Monaten auf Instagram.

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, Mai 2023

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de