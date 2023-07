"Kennenlernphase: Patrick Romer bestätigt Flirt mit Gloria!

Das klingt doch eher nach etwas Ernsterem! Durch Bauer sucht Frau wurde Patrick Romer (27) einem größeren Publikum bekannt – und mittlerweile ist er eher ein Reality-TV-Sternchen als ein Landwirt. Er hangelt sich von Show zu Show: Angeblich sind er und die Temptation Island-Bekanntheit Gloria Glumac beide bei Das große Promi-Büßen dabei. Und genau dort soll es geknistert haben: Jetzt bestätigt Patrick selbst die Spekulationen!

Weil Gloria sich zuletzt öfter in Patricks Heimat zeigte – und kryptische Zeilen im Netz teilte, waren die Fans sich sicher: Sie und Patrick bandeln miteinander an! Im Gespräch mit Bild gibt er zu: "Wir sind gerade in der Kennenlernphase und treffen uns." Die beiden daten also – wollen sich sogar eine gemeinsame Auszeit gönnen. "Wir fahren jetzt gemeinsam nach Mallorca in den Urlaub und besuchen Lisha", führt er aus.

Sie seien noch kein Paar – jedoch scheint Patrick auch nichts auszuschließen. Hat er für Gloria sogar Celina Solfa sitzen gelassen? Die Krass Schule-Darstellerin meinte gegenüber Promiflash, dass sie und der Ex von Antonia Hemmer (23) nämlich ebenfalls gedatet hätten: "Vor ein paar Tagen hat er mir geschrieben, er will mir nicht weh tun, weil er mich verdammt gern hat. [...] Patrick verleugnet Gloria mir gegenüber – er sagt, dass da nie was gelaufen ist und auch nie laufen wird."

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

RTL Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Collage: Instagram, Instagram, Instagram Patrick Romer, Gloria Glumac, Celina Solfa

