Celina ist sicher: Patrick Romer und Gloria sind kein Paar!

Celina Solfa zweifelt an dieser Liebe! Das Only-Fans-Model behauptet, dass sie mit Patrick Romer (27) was am Laufen hatte. Dieser scheint sich aber mit einer anderen Lady ebenfalls gut zu verstehen: Laut Gerüchten sollen der Landwirt und Gloria Glumac nämlich zueinander gefunden haben. Denn die Reality-TV-Darstellerin hatte angedeutet, in einer Beziehung zu sein. Doch Celina ist alles andere als überzeugt und meint: Gloria und Patrick sind nicht zusammen!

Im Promiflash-Interview findet sie klare Worte: "Ich glaube nicht, dass sie ein Paar sind, wenn ja, dann hat er mich die ganze Zeit angelogen. Vor ein paar Tagen hat er mir geschrieben, er will mir nicht weh tun, weil er mich verdammt gern hat." Laut Celina streite der 27-Jährige eine Romanze mit der Blondine ab: "Patrick verleugnet Gloria mir gegenüber – er sagt, dass da nie was gelaufen ist und auch nie laufen wird. Er meinte, sie hätte sich in der Show auf einmal in ihn verliebt." Gloria soll zu dem Zeitpunkt gewusst haben, dass sich Celina und Patrick daten.

Gegenüber Promiflash packte die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin noch weiter aus und schoss gegen ihre Nebenbuhlerin. "Gloria redet mich aber dauernd schlecht bei ihm, um bei ihm zu landen und da merkt man, was für ein ekelhafter Mensch sie ist!", regte sich Celina auf.

Instagram / celina_slfa Celina Solfa im Juni 2023

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

RTL Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

