Samira Cilingir hatte seit Geburt ihres Babys keinen Schlaf!

Samira Cilingir muss sich neuen Herausforderungen stellen. Vor wenigen Wochen erblickte die erste Tochter von ihr und ihrem Ehemann Yasin (32) das Licht der Welt. Das Love Island-Paar hat bereits Söhnchen Malik, der inzwischen zwei Jahre alt ist. Das Leben mit zwei kleinen Kindern ist natürlich eine große Umstellung für die Familie, an die die junge Mutter sich erst mal gewöhnen muss: Samira kann seit der Entbindung kaum noch schlafen!

Auf Instagram gesteht die TV-Bekanntheit, dass ihr besonders das Schlafenlegen ihrer Kinder schwerfalle, weswegen sie selbst seit Tagen kein Auge zubekomme. Töchterchen Medina wache wegen Bauchschmerzen ständig auf – und auch Malik habe große Probleme beim Einschlafen. Er brauche teilweise drei Stunden: "Für ihn ist die ganze Situation ja auch neu und er muss es erst verstehen." Samira selbst leidet extrem unter dem Schlafentzug. "Ich bin so müde, aber kann nicht schlafen. Mein ganzes Gesicht tut schon weh. Heute hat mein Körper so komisch gezittert und mir wurde oft schwindelig", klagt sie.

Auch dass Samira seit der Entbindung rasend schnell abgenommen hat, schiebt sie auf diesen Stress. "Ich achte nicht auf meine Ernährung, esse auch Süßigkeiten", betont sie. Trotzdem seien ganze zwölf Kilo in den letzten Tagen bereits gepurzelt – von den insgesamt 18 in der Schwangerschaft zugenommenen Kilos habe die Zweifach-Mama also nur noch sechs Kilos drauf.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Baby

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

