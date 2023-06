Samira Cilingir teilt Details zur Geburt von Tochter Medina

Samira Cilingir gewährt einen Einblick in die Entbindung. Vor wenigen Tagen verkündete die Influencerin, dass sie und ihr Ehemann Yasin Cilingir (32) zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Ganz ohne Komplikation lief die Geburt der kleinen Medina-Ināya allerdings nicht ab – immerhin hatte die einstige Love Island-Bekanntheit viel Blut verloren. Jetzt ist die frischgebackene Zweifachmama wieder wohlauf und berichtet, wie die Entbindung verlief.

Im Rahmen einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account verrät Samira einige Details zu der Geburt ihrer Tochter. Dabei gibt sie preis, dass sie sich, nachdem die Fruchtblase geplatzt war, zunächst noch eine schnelle Dusche gegönnt hatte. Erst nachdem sie im Krankenhaus angekommen war, ging es dann auch mit den Wehen los. "Und um 5:30 Uhr merke ich dann: 'Okay, es geht richtig los, auch mit den Presswehen.' Um 5:44 Uhr kam sie dann", schildert sie. Das wolle sie allerdings noch in einem gemeinsamen Video mit Ehemann Yasin genauer ausführen.

Doch auch wenn Samira die Strapazen der Geburt gut wegzustecken scheint, will es die Hamburgerin noch langsam angehen lassen. "Uns geht es auf jeden Fall so weit gut. Gestern ging es mir nicht so gut, deswegen habe ich mich da auch noch nicht gemeldet. Aber heute ist es ein bisschen besser", erklärte sie ihren Followern kürzlich.

Anzeige

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir im Juni 2023

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de