Süß: So gratuliert Rita Wilson ihrem Mann Tom zum Geburtstag

So sieht wohl wahre Liebe aus! Die Schauspieler Rita Wilson (66) und Tom Hanks sind bereits seit 1988 miteinander verheiratet. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder und machen bis heute schwer verliebt die roten Teppiche dieser Welt unsicher. Anlässlich des 67. Geburtstages ihres Liebsten findet Rita nun rührende Worte im Netz – und erntet dafür sogar ordentlich Zuspruch von anderen Prominenten!

Auf Instagram teilt die stolze Ehefrau ein Foto, das ihren Mann in einem Hawaii-Hemd vor geblümter Tapete zeigt. Darunter schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag für den Mann, der mein Geliebter, mein bester Freund, meine Familie und der Vater meiner Kinder ist." Rita fährt damit fort, besondere Charaktereigenschaften ihres Liebsten aufzuzählen. Schließlich verkündet sie: "Er ist einer der klügsten Menschen, die ich kenne, bringt mich seit 38 Jahren täglich zum Lachen und kann überall und jederzeit ein Nickerchen machen." Stars wie Julia Roberts (55), John Stamos (59) und Kate Hudson (44) kommentieren Geburtstagsglückwünsche unter das Foto.

Erst vor Kurzem hatte der gefeierte Schauspieler mit einer interessanten Anekdote von sich reden gemacht. Im Gespräch mit The New Yorker hatte Tom eingeräumt, in Filmen mitgespielt zu haben, von denen er selbst kein allzu großer Fan sei: "Ich habe in einigen Filmen mitgespielt, die ich hasse." Um welche Streifen es sich dabei handelt, hatte der Oscarpreisträger allerdings für sich behalten.

Instagram Tom Hanks, Schauspieler

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Juni 2023

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Mai 2023

