Tom Hanks offen und ehrlich: Er hasst einige seiner Filme!

Tom Hanks (66) liebt nicht all seine Filme! Der US-amerikanische Schauspieler gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern weltweit. Für seine Hauptrollen bei "Philadelphia" und "Forrest Gump" sahnte der 66-Jährige zweimal den Oscar als bester Hauptdarsteller ab. Gewinner von vier Golden Globes ist er ebenfalls. Jetzt nimmt der vierfache Vater kein Blatt vor den Mund und plaudert offen darüber, wie er zu seinen Filmrollen steht.

"Ich habe in einigen Filmen mitgespielt, die ich hasse", beichtet Tom gegenüber The New Yorker. Um welche Filme es sich dabei genau handelt, verriet der zweifache Oscar-Preisträger leider nicht. Jedoch findet Tom nicht fair, einen Film direkt nach erster Sichtung zu beurteilen. Allerdings ist sich der 66-Jährige sicher: "Wir alle haben Filme gesehen, die wir hassen."

Während Tom einige seiner Filme kritisch sieht, kam sein erster Roman "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" bei einigen Kritikern gar nicht mal so gut an. Doch das störe den Autor ganz und gar nicht. Im Interview mit BBC erklärt er, wie gleichgültig ihm das sei. Denn durch seinen "Job als Filmstar" sei er in puncto Kritik total abgehärtet!

Getty Images Tom Hanks, Cannes, Mai 2023,

Getty Images Tom Hanks, Palais des Festivals

Getty Images Tom Hanks, London

