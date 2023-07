Iris Klein läuft bei Modenschau in New York über den Catwalk

Iris Klein (56) möchte als Model durchstarten! Derzeit hält der Realitystar seine Follower regelmäßig mit seinem neuen Lover und so einigen Beauty-Eingriffen auf dem Laufenden. Nun soll die dreifache Mutter für eine Fashion Show in New York über den Catwalk laufen! Glücklich berichtete Iris in ihrer Instagram-Story von dieser Möglichkeit: “Ich bin megastolz darauf. Ich freue mich so sehr.” Einige Nutzer zeigten sich allerdings skeptisch über diese Neuigkeiten. Doch ein Münchner Modelabel bestätigte die News mittlerweile.

