Ist sie vergeben? Romina Palm will Liebesleben privat halten

Jetzt soll es anders ablaufen! Romina Palm (24) und Stefano Zarrella (32) sorgten im März dieses Jahres für einen Schock. Sie lösten ihre Verlobung auf und beendeten ihre langjährige Beziehung. Diese hatten sie zuvor ziemlich öffentlich auf Social Media ausgelebt. Über die Trennung hingegen wollten sie nicht so viel erzählen. Nun spekulieren Fans, dass Romina einen Neuen hat – Promiflash hat nachgehakt!

"Also, ich möchte mein Liebesleben privat halten", betont sie direkt im Promiflash-Interview bei der Fashion-Week-Show von Kilian Kerner. Ein Dementi ist das nicht – Romina führt aber aus: Eventuell könnte sich ihre Meinung da noch ändern. "Also Stand jetzt ist, dass ich alles lieber privat halten möchte und so den Moment genießen möchte, aber was in der Zukunft ist, kann ich gerade noch nicht sagen", erklärt die einstige Germany's next Topmodel-Finalistin.

Aber wie kommen ihre Follower darauf, dass Romina wieder verliebt sein könnte? Auf Social Media teilte Gene ein gemeinsames Pic, auf dem sie vertraut wirken. Romina trug sogar schon eine Halskette mit dem Buchstaben "G". Außerdem plauderte eine Bekannte der Influencerin gegenüber Promiflash aus: "Auf Ibiza hat sich das Ganze von einer Bekanntschaft wohl intensiviert und jetzt spricht er schon von einer Beziehung."

Instagram / rominapalm Romina Palm

AEDT / SplashNews.com Romina Palm, 2021

Instagram / genopoly Romina Palm und ihr angeblich neuer Freund Gene

