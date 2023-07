Kourtney sauer? Kim Kardashian posiert wieder in Luxusmarke

Entfacht hier derselbe Streit erneut? Zwischen den Schwestern Kim (42) und Kourtney Kardashian (44) herrschte wochenlang eisige Kälte. Der Grund: Letztere und Travis Barker (47) hatten sich für ihre Trauung mit Looks von Dolce & Gabbana ausstatten lassen. Nur kurze Zeit später stellte Kim eine Kollektion mit der Luxusmarke zusammen – und das in einem ähnlichen Stil wie die Hochzeit. Jetzt posiert die Ex von Kanye West (46) erneut in einem Kleid der Marke: Wie reagiert Kourtney darauf?

Genau das fragen sich Kims Follower unter den Instagram-Bildern, auf denen sie in einem pompösen Kleid posiert. "Hat Kourtney dir das erlaubt, nachdem sie genau dieselbe Farbe im Jahr 1998 getragen hat?", scherzt ein User – andere meinen: "Kourtney heult in irgendeiner Ecke" und "Aber hast du Kourtney um Erlaubnis gefragt?" Während es für viele Fans eine lustige Angelegenheit ist, bauschte sich das Ganze zwischen Kim und ihrer Schwester auf.

Einer Nutzerin fällt zudem auf: Kourtney hat den Beitrag nicht gelikt – ist sie also wirklich noch sauer? Die zwei Reality-TV-Stars haben sich nämlich ausgesprochen. In der aktuellen Folge von The Kardashians einigten sich Kim und die 44-Jährige darauf, einfach unterschiedlicher Meinung zu sein.

Anzeige

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de