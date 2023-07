Drama um Hochzeit: Kim Kardashian beschuldigt nun Kourtney!

Ihr Zoff geht in die nächste Runde! Kim Kardashian (42) und ihre ältere Schwester Kourtney (44) sorgen aktuell für so einige Schlagzeilen: Die Unternehmerin kreierte eine Kollektion für das Designer-Duo Dolce & Gabbana, nachdem Kourt und ihr Mann Travis Barker (47) bei ihrer Hochzeit mit den Modeschöpfern zusammengearbeitet hatten. Daraufhin brach ein großer Streit aus. Nun gehen die Beschuldigungen der beiden Schwestern weiter!

Zuletzt warf die 44-Jährige ihrer jüngeren Schwester vor, ihr Hochzeits-Motto geklaut und für ihre eigenen Zwecke genutzt zu haben. In der aktuellen Ausgabe von The Kardashians hält Kim nun dagegen und beschuldigt ihre Schwester: "Du hast mein verdammtes Hochzeitsland und meinen Hochzeitssänger gestohlen." Kim hatte 2014 ihrem jetzigen Ex Kanye West (46) in Italien das Jawort gegeben und die Zeremonie von Musiker Andrea Bocelli (64) begleiten lassen – genauso wie ihre Schwester im vergangenen Jahr.

Die zwei einigen sich schließlich darauf, unterschiedlicher Meinung zu sein. Kim gibt abschließend aber noch zu: "Ich wäre auch verärgert, das verstehe ich." Sie sei "glücklich über die Erfahrung", die sie mit ihrer Kollektion für Dolce & Gabbana gemacht habe, aber "traurig, dass die Erfahrung dich verletzt hat."

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Instagram / khloekardashian Kendall, Kim, Kourtney, Khloé und Kylie, 2022

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im November 2018

