Ozzy ist krank: Sharon Osbourne feiert Enkelins Geburtstag

Sharon Osbourne (70) fokussiert sich auf die positiven Dinge im Leben. Die TV-Bekanntheit und der Musiker Ozzy Osbourne (74) hatten sich bereits vor über vierzig Jahren das Jawort gegeben und krönten ihre Liebe daraufhin mit drei gemeinsamen Kindern. Doch seit geraumer Zeit kämpft der Heavy-Metal-Star bereits mit seiner Gesundheit. Zuletzt sagte er deshalb einmal mehr einen Auftritt ab. Obwohl seine Frau ihm beisteht, bläst sie keine Trübsal – Sharon feierte nun den Geburtstag ihrer Enkelin.

Sie teilte auf Instagram ein Foto, auf dem ihr Sohn Jack seine Tochter im Arm hält, die am Sonntag ein Jahr alt geworden war. Im Hintergrund zu sehen ist, dass an Dekorationen für die Kleine nicht gespart wurde. Die stolze Oma schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, süße Maple! Ich kann nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Du hast dich so tief in unser aller Herzen geschlichen, du bist ein Schatz!"

Ob Opa Ozzy auch bei der Feier dabei war? Seine letzte Stellungnahme hatte immerhin sehr besorgniserregend geklungen. "Leider sagt mir mein Körper, dass ich noch nicht so weit bin, und ich bin viel zu stolz, als dass die erste Show, die ich seit fast fünf Jahren mache, halbherzig wäre", hatte der 74-Jährige die Absage seines Auftritts begründet.

Anzeige

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seiner Tochter Maple, Juli 2023

Anzeige

Instagram / jackosbourne Jack Osbourne mit seiner Tochter Maple Artemis Osbourne

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei den Grammys 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de