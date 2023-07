Trotz Verschiebung: "Beauty & The Nerd" landet super Quoten

Beauty & The Nerd ist ein voller Erfolg! In der ProSieben-Realityshow werden Paare aus Nerds und Schönheiten gebildet, welche gemeinsam um ein Preisgeld kämpfen müssen. Eigentlich hatte die Sendung schon vergangenes Jahr in die vierte Runde gehen sollen, doch der Sender verschob die Ausstrahlung aus "produktionstechnischen Gründen" auf unbestimmte Zeit. Seit zwei Wochen läuft das Format nun endlich wieder und kommt bei den jungen Zuschauern gut an!

Die dpa berichtet, dass die zweite Folge der Serie ProSieben gute Einschaltquoten in der relevanten Zielgruppe bescherte. Unter den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei stattlichen 12,7 Prozent, dies entspricht 520.000 Zuschauern. Im gesamten Publikum fiel die Quote allerdings geringer aus: 3,6 Prozent schalteten das Realityformat ein.

Besonders TV-Sternchen Walentina Doronina (23) sorgt offensichtlich für Spannung in der Show. Immerhin legte die einstige Ex on the Beach-Kandidatin sich bereits in der ersten Folge mit den anderen Beautys an, da diese über sie gelästert hatten. Auch in der darauffolgenden Episode war es wieder die Blondine, welche aufgrund ihrer Badgewohnheiten Drama provozierte.

