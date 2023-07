Wegen Weingut: Angelina Jolie schießt gegen Ex Brad Pitt!

Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde! Die Schauspieler Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (59) galten einst als das Traumpaar Hollywoods, ehe sie im Jahr 2016 ihre Trennung bekannt gaben. Neben sechs gemeinsamen Kindern verband die beiden Stars auch ein Weingut in Frankreich, das sie gemeinsam erworben hatten. Nachdem die "Lara Croft"-Darstellerin ihren Anteil verkauft hatte, beschuldigte Brad sie vor Gericht, dies unrechtmäßig getan zu haben. Wie aus neuesten Gerichtsdokumenten hervorgeht, schießt Angelina nun zurück!

In Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, macht die Schauspielerin ihren Frust über Brads angebliche Winzerambitionen deutlich: "Pitt ist ein Schauspieler, kein Winzer. Er handelt mit Illusionen, nicht mit Dreck und Trauben." Sie wirft ihm vor, die Sache niemals ernsthaft betrieben zu haben: "In den Jahren, in denen er angeblich das Geschäft 'aufgebaut' hat, hat er Dutzende von Filmen gedreht und in ihnen mitgewirkt.[...] Zweifellos hat er die Weinberge besucht, um die Arbeit der französischen Arbeiter zu bewundern, die den Erfolg des Unternehmens ausmachen, aber Pitt ist kein Winzer."

Neben dem Streit um das Weingut stand auch die Sorgerechtsfrage um die sechs gemeinsamen Kinder lange im Raum. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass sich die Sprösslinge der Stars ein Ende des Rosenkrieges wünschen würden. Ein Insider hatte verraten: "Angelina will ihren Kampf um das alleinige Sorgerecht nicht aufgeben, aber die Kinder werden erwachsen und selbst sie sagen ihrer Mutter, dass es Zeit ist, aufzuhören."

Getty Images Angelina Jolie im Februar 2022

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt im Februar 2023

