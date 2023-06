Kids bitten Angelina Jolie, Sorgerechtsstreit zu beenden

Shiloh (17), Maddox (21) und Co. haben die Nase voll! Jahrelang galten ihre Eltern Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (59) als das Traumpaar schlechthin. Doch im September 2016 machten traurige News die Runde: Die beiden Schauspieler lassen sich scheiden. Seitdem liefern sich Angelina und Brad einen regelrechten Rosenkrieg vor Gericht: Sie kämpfen um das alleinige Sorgerecht ihrer sechs Kinder – doch die haben mittlerweile genug von dem Drama ihrer berühmten Eltern!

Das will jetzt RadarOnline erfahren haben. "Angie kann sich nicht zurückhalten. Sie will immer noch Rache für Brads Beitrag zur Zerstörung ihrer Ehe. [...] Er hat die Nase voll und wird Angelina nicht einfach das geben, was sie will", verriet ein Insider. Doch Brad ist nicht der Einzige, der genug von dem Drama um das Sorgerecht hat: "Angelina will ihren Kampf um das alleinige Sorgerecht nicht aufgeben, aber die Kinder werden erwachsen und selbst sie sagen ihrer Mutter, dass es Zeit ist, aufzuhören."

Doch nicht nur das Sorgerecht führte bei den Filmstars zum Streit: Ein weiterer Grund für die erbitterte Schlammschlacht ist ihr gemeinsames Weingut Château Miraval. Wie Page Six berichtete, verkaufte die 48-Jährige ihren Teil nämlich einfach, ohne ihrem Ex Bescheid zu geben.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie 2015

