Am Stiff-Person-Syndrom erkrankt: Wie geht es Céline Dion?

Wie steht es um Céline Dions (55) Gesundheit? Die Musikerin gab im Dezember 2022 bekannt, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet. Bei der "My Heart Will Go On"-Sängerin wurde das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Symptome sind Krämpfe, die die Mobilität stark einschränken. Während die Sängerin seit ihrer ersten Enthüllung nur wenige Informationen über ihren Gesundheitszustand preisgegeben hat, gibt ihre Schwester Claudette Dion (74) den Fans nun neue Hoffnung.

Laut Journaldesfemmes.fr trat die 74-Jährige in der Quebecer Fernsehsendung "Bonsoir Bonsoir" auf und sagte, dass Celine alles tut, um ihre Symptome in den Griff zu bekommen. "Wir drücken alle die Daumen und ich kann verstehen, dass die Leute sich Sorgen machen", sagte Claudette. "Sie arbeitet hart und wir sind zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden. So eine Geschichte darf es nicht werden", fügte sie hinzu.

Celine hat erst vor Kurzem die schwierige Entscheidung getroffen, ihre Welttournee nach mehreren Verschiebungen infolge ihrer Diagnose komplett abzusagen. "Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber auf Tournee zu gehen kann sehr schwierig sein, selbst wenn man 100 Prozent fit ist", betonte sie in einer Erklärung im Mai.

