Das gab es noch nie: Heidi castet erstmals Männer für GNTM!

Heidi Klum (50) hat eine große Überraschung parat! Das Model moderiert seit Jahren die Modelshow Germany's next Topmodel. Jedes Jahr bewerben sich Tausende Mädchen, um mit der Modelmama durch die Welt zu reisen und am Ende vielleicht Deutschlands neues Topmodel zu werden. Während in den Jahren sowohl Transgender-Models als auch Best Ager und Curvy-Models Erfolge feierten, blieb es immer bei weiblichen Kandidaten. Doch das ändert sich nun: Heidi verkündet die erste GNTM-Staffel mit Männern.

Auf ihrem Instagram-Account teilt Heidi ein lustiges Video aus dem Flugzeug. Dort spricht sie einen attraktiven Steward an und überrascht ihn mit einer ungewöhnlichen Anfrage. "Ich weiß nicht, ob sie schon mal gesehen haben, dass ich eine Sendung mache, die heißt 'Germany's next Topmodel'. Ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal..." beginnt die 50-Jährige. "Männer?", fragt der Flugbegleiter überrascht und sie antwortet: "Ja! Und ich würde sie gerne casten!" Damit ist es also offiziell: Heidi macht nicht nur eine erste GNTM-Staffel mit Male Models, sondern hat auch ihren ersten Kandidaten gefunden.

Das große Finale der diesjährigen Staffel "Germany's next Topmodel" ist erst wenige Wochen her. Den Sieg konnte Kandidatin Vivien Blotzki mit nach Hause nehmen. Sie war das erste Curvy-Model, das gewann. "GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht", meinte die Produktion der Show bereits zu DWDL.

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

Getty Images Heidi Klum, amfAR-Gala 2023

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

