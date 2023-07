Trotz Scheidungsdrama: Ines liebt Brad Pitt mehr denn je!

Das hat ihre Zuneigung füreinander wohl nicht geschmälert! Seit einigen Monaten sollen Brad Pitt (59) und Ines De Ramon nun schon miteinander anbandeln. Zuvor war der Schauspieler fünf Jahre lang mit Angelina Jolie (48) verheiratet gewesen. Seit ihrer Trennung ist ein wahrhaftiger Rosenkrieg zwischen den beiden Ex-Partnern ausgebrochen. Beeinflusst das etwa die Romanze zwischen der Schmuckdesignerin und dem Filmstar? Wohl nicht: Ines soll Brad mehr denn je lieben!

"Es ist kein Geheimnis, dass Brad sich mit viel Drama vor Gericht herumschlagen muss, aber das schmälert Ines' Gefühle für ihn nicht", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Genau das Gegenteil sei stattdessen eingetreten. "Falls sich etwas geändert hat, dann, dass es ihre Verbindung bloß noch stärker gemacht hat, denn die beiden sind sehr offen in ihrer Kommunikation. Sei es in guten oder in schlechten Zeiten", fügt die Quelle hinzu.

Anfang des Jahres hatte auch Ines ihre Scheidung von dem Vampire Diaries-Darsteller Paul Wesley (40) über die Bühne gebracht. Dabei habe Brad seiner Liebsten wohl mit Rat und Tat zur Seite gestanden! "Brad hat Ines während ihrer Scheidung sehr unterstützt, weil er weiß, wie es sein kann", erklärte ein Tippgeber zuvor. Schließlich hat der Bullet Train-Star selbst bereits zwei Scheidungen hinter sich.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

Getty Images Brad Pitt im Juli 2023

Rupert Thorpe/Mega Paul Wesley und Ines De Ramon 2019

