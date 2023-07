Davidstern-Eklat: Dann findet Gil Ofarims Prozess statt!

Bald muss sich Gil Ofarim (40) vor Gericht verantworten. Der Sänger hatte vor zwei Jahren für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Er hatte einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels Antisemitismus vorgeworfen, da er den ehemaligen Let's Dance-Kandidaten aufgrund seiner Davidstern-Kette benachteiligt haben soll. Allerdings kamen einige Zweifel an der Geschichte auf, weshalb er vor Gericht aussagen soll. Bisher war nicht sicher, wann der verschobene Prozess stattfinden soll, doch nun ist klar: Gil muss schon bald seine Aussage machen!

Wie Bild berichtet, beginnt das Verfahren am 7. November um 9 Uhr vor dem Landgericht in Leipzig. Bisher sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Alle an dem Prozess wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung beteiligten Personen seien bereits darüber informiert worden. Sollte Gil verurteilt werden, könnte eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe auf ihn warten.

Der Grund für die Verzögerung des Prozesses war ein Befangenheitsantrag, den Gils Anwalt gegen das Gericht stellte. Dabei sei es jedoch nicht um die Anklageerhebung selbst gegangen, sondern unter anderem um "erhebliche Zweifel" an der Unparteilichkeit des Richters.

Instagram / gilofarim Sänger Gil Ofarim

Getty Images Gil Ofarim, Musiker

Getty Images Gil Ofarim, Mai 2019

