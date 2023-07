Für dieses Team ist bei "Beauty & The Nerd" heute Schluss!

Für dieses Paar ist die Reise bei Beauty & The Nerd nun vorbei! Seit einigen Wochen läuft das spannende Realityformat, bei welchem jeweils eine Schönheit und ein Nerd für eine Siegesprämie an einem Strang ziehen müssen, wieder über die Bildschirme der Deutschen. Auch die heutige Folge lieferte wieder das ein oder andere Drama. Für die Exit-Challenge wurden schließlich Chris (34) und Alex sowie Walentina (23) und Marco nominiert. Schließlich flogen letztere raus!

Die beiden Teams liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen im Beantworten der Fragen. Letztlich kann Alex den entscheidenden Punkt landen, da sie das Geburtsjahr ihres Teamkollegen weiß. Damit müssen Walentina und Marco die Show verlassen. Die Blondine bedauert, dass sie es nicht bis zum Umstyling geschafft habe. "Von Marco lernen konnte ich jetzt so von den Charakterzügen eigentlich gar nichts", fügt sie allerdings hinzu.

Bereits nach dem ersten Spiel der Folge präsentierte die Promi Big Brother-Kandidatin sich nicht gerade als Teamplayerin. Sie und der Cosplay-Fan landeten auf dem zweiten Platz – und damit konnte die Blondine sich nicht zufriedengeben. "Du hättest dich mehr konzentrieren müssen. Wie peinlich ist das [...] Du bist wieder in deiner Welt gewesen. Das macht mich so sauer", motzte sie Marco an.

Chris Broy im April 2022 in Griechenland

Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Walentina Doronina bei "Beauty & The Nerd" 2023

