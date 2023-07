Niederlage: Walentina gibt "Beauty & The Nerd"-Marco Schuld

Walentina Doronina (23) teilt wieder aus! Bei Beauty & The Nerd übernimmt die Reality-TV-Bekanntheit die Rolle der Beauty. Marco ist ihr Teampartner und somit der Nerd. In Folge drei gab es wieder Spiele, mit denen sich die Duos vor der Nominierung schützen konnten. Die Promi Big Brother-Kandidatin wollte unbedingt gewinnen, da sie sich schon einige Feinde in der Villa gemacht hatte. Jedoch mussten sie Niederlagen einstecken – Walentina schob die ganze Schuld Marco zu!

"Du hättest dich mehr konzentrieren müssen. Wie peinlich ist das [...] Du bist wieder in deiner Welt gewesen. Das macht mich so sauer", machte Walentina ihm die ganze Zeit Vorwürfe. Marco war davon ziemlich mitgenommen – er kämpfte mit den Tränen. Doch das hielt die 22-Jährige nicht davon ab, ihm weiterhin die Schuld zuzuschieben. "Marco kann nicht mit Walentina mithalten", sprach sie von sich in der dritten Person.

Auf Twitter kam ihre Aktion gar nicht gut an. "Marco sollte Schmerzensgeld für die erzwungene Teambildung mit Walentina kriegen" und "Walentina hat ein Feingefühl von einem Stein und das ist noch untertrieben" oder "Walentina ist wie der Bauer Patrick", lauten nur drei der zahlreichen Reaktionen.

ProSieben / Benjamin Kis Walentina Doronina bei "Beauty & The Nerd" 2023

ProSieben Der "Beauty & The Nerd"-Cast 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

