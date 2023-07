Halbes Jahr tot: Das war Lisa Marie Presleys Todesursache

Vor fast genau sechs Monaten war Lisa Marie Presley (✝54) gestorben. Am 12. Januar wurde die Tochter der Rocklegende Elvis Presley (✝42) bewusstlos in ihrem Haus aufgefunden und daraufhin in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Doch die Sängerin starb dort im Alter von 54 Jahren. Bisher waren die genauen Ergebnisse ihres Obduktionsberichtes noch nicht bekannt. Jetzt wurde Lisa Maries Todesursache aber publik gemacht.

TMZ liegt ein Dokument eines Gerichtsmediziners vor. Lisa Marie starb an Komplikationen, die durch einen Dünndarmverschluss verursacht wurden. Bisher hieß es, dass sie angeblich einen Herzinfarkt hatte. Doch nun herrscht Gewissheit. Bereits Ende Januar fand ihre emotionale Beerdigung statt. Ihre Mutter Priscilla Presley ehrte sie mit einem Gedicht.

Dieses hatte sie aber nicht selbst geschrieben, sondern ihre Enkelin, Lisa Maries Tochter Riley Keough (34): "Lisa Marie Presley war für viele Menschen auf der ganzen Welt eine Ikone, ein Vorbild, eine Superheldin. Aber Mama war meine Ikone, mein Vorbild und meine Superheldin..."

