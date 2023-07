Keine Rose: Thomas fehlte der Vibe mit Bachelorette Jennifer

Es hat wohl einfach nicht gepasst! Jennifer Saro darf in diesem Jahr Rosen als Die Bachelorette verteilen. 18 heiße Single-Männer kämpfen in diesem Jahr um die Influencerin. Doch für zwei von ihnen platzte der Traum auf die große Liebe bereits in der ersten Nacht der Rosen: Die YouTuberin schickte Tim und Thomas am ersten Abend wieder nach Hause. Für Thomas ist das wohl aber in Ordnung!

"Optisch passt [Jenny] in mein Schema, aber von den Gesprächen her würde es gar nicht für mich gehen", lässt er Promiflash wissen. Es sei keine richtige Unterhaltung zustande gekommen, weshalb er so viele Fragen gestellt habe. "Der Vibe hat einfach gefehlt", stellt Thomas klar. Außerdem äußert der 29-Jährige eine Vermutung: "Ich denke, dass sie dort ihre Favoriten schon hatte und sie mit dem einen oder anderen einfach eine bessere Verbindung hatte."

Dass er die Show als einer der Ersten verlassen musste, überraschte ihn offenbar dennoch. "Ich war etwas enttäuscht, weil andere weiterkamen, von denen man es nicht erwartet hatte", gibt Thomas gegenüber Promiflash zu. Der Vertriebler habe eigentlich damit gerechnet, eine Rose von Jenny zu bekommen.

