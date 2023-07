"Mission: Impossible 7" erzielt am ersten Tag Rekordsumme!

Die Kinokassen klingeln bereits! Aktuell ist Tom Cruise (61) wieder auf der Leinwand zu sehen. Nach Top Gun: Maverick ist der Hollywoodstars bereits zum siebten Mal als Ethan Hunt in Mission: Impossible zu sehen. In dem aktuellen Streifen stellt er sich an der Seite von Hayley Atwell (41) und auch Rebecca Ferguson (36) einer neuen Gefahr. Gestern lief der Actionfilm in den Kinos an. Und offenbar stürmten die Fans nur so in die Filmpaläste!

Wie Deadline berichtet, entpuppt sich "Mission: Impossible 7" schon jetzt als Kassenschlager. Denn der Streifen spielte bereits am ersten Tag umgerechnet satte 14 Millionen Euro ein. Zudem vermuten die Experten, dass das Leinwand-Spektakel bis zum Wochenende umgerechnet 80 Millionen Euro einbringen wird. Hauptgrund dafür soll sein, dass der Streifen Action, Spannung und Spaß für über zwei Stunden bietet – zudem erfreut sich die Filmreihe auch nach Teil sieben immer noch großer Beliebtheit.

Für den siebten Teil hatte Tom seine Stunts ebenfalls wieder selbst gedreht. "Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann", hatte der 61-Jährige gegenüber Access Hollywood berichtet. Er müsse das nicht selbst tun, wolle es aber, da es ihm viel Spaß bereitet.

Getty Images Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7"

Getty Images Hayley Atwell und Tom Cruise im Juni 2023

Getty Images Tom Cruise, Oscars 2023

