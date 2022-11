Neue Details zur GNTM-Staffel: Thomas Hayo ist mit dabei!

Die Dreharbeiten zur neuen Germany's next Topmodel-Staffel sind bereits gestartet! Anders als in den Vorjahren beginnt die spannende Reise für Heidi Klums (49) Kandidatinnen aber dieses Mal direkt in Übersee: Schon die Auftaktfolge der beliebten Castingshow wurde nämlich in Los Angeles gedreht. Jetzt gibt es weitere Details zu den neuen Folgen: Auch Thomas Hayo ist im Laufe der GNTM-Staffel wieder mit am Start!

Das verriet der Kreativdirektor jetzt höchstpersönlich im Promiflash-Interview. "Ich freue mich auch, wenn ich dazustoße, um eine Folge zu machen und die ganzen Models und Heidi zu sehen", betonte Thomas bei den MTV EMAs in Düsseldorf und schwärmte außerdem: "Das ist immer wieder eine tolle Sache und ich freue mich auf die neue Staffel!"

Thomas wird aber nicht das einzige bekannte Gesicht sein, auf das sich die Fans bei GNTM 2023 freuen dürfen! Heidi teilte in den vergangenen Wochen bereits einige Eindrücke vom Set auf Instagram – und da ist zu sehen, dass sie beispielsweise mit den Star-Fotografen Rankin und Brian Bowen Smith zusammenarbeitet.

Getty Images Thomas Hayo bei den MTV EMAs 2022 in Düsseldorf

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel

Getty Images Rankin, Fotograf

