Chiara wusste: "Ex on the Beach"-Jonny und Laura werden Paar

Diese Liebe konnten wohl alle spüren! Bei Ex on the Beach können Ex-Paare ihre einstigen Beziehungen und Streitigkeiten aufarbeiten – oder sich auch neu verlieben. Die Temptation Island-Bekanntheiten Jonny Jaspers und Laura gaben ihrer Liebe in dem Format tatsächlich noch eine Chance und sind jetzt wieder zusammen – sie scheinen glücklicher denn je. Die Kandidatin Chiara Antonella (26) überrascht diese Entscheidung eher weniger!

Im Promiflash-Interview erklärt die Nürnbergerin, dass sie sich zunächst in Jonny getäuscht habe: "Ganz am Anfang, als ich Jonny alleine kennengelernt habe, habe ich [die Reunion] komplett ausgeschlossen." Denn der Blondschopf habe immer wieder betont, nichts mit seiner Ex anfangen zu wollen. "Als sie aber reinkam, hat man direkt gemerkt, dass beide noch nicht abgeschlossen haben. Ich finde auch den Trennungsgrund gar nicht so schlimm", führt Chiara aus.

Es seien Dinge, die man in ihren Augen eigentlich hinbekommen sollte. Als Chiara dann auch noch sah, wie Jonny und Laura miteinander umgingen, merkte sie: "Dass da wieder was geht bei den beiden, aber ich finde sie auch richtig süß zusammen. Also, die passen auch ziemlich gut zusammen."

Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura und Jonny, "Ex on the Beach"-Kandidaten

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny und Laura, Realitystars

Anzeige

Habt ihr auch direkt gedacht, dass Jonny und Laura wieder zusammen kommen? Ja, auf jeden Fall! Nee, das hat mich sehr überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de