"Ex on the Beach"-Laura und Jonny sind wieder ein Paar!

Es gibt ein Happy End! Laura und Jonny waren bei der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach wieder aufeinandergetroffen. Schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen war klar geworden, dass die beiden Realitystars viel zu klären haben. Nach einer emotionalen Aussprache waren sich die beiden auch wieder näher gekommen – weshalb sie die Villa dann verlassen mussten. Und jetzt machen sie es offiziell: Laura und Jonny sind wieder ein Paar!

Bei Instagram teilt die ehemalige Temptation Island-Verführerin nun eine niedliche Fotostrecke mit gemeinsamen Schnappschüssen. "Wir haben die Villa gemeinsam verlassen und sind so glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir auch jetzt noch täglich unsere Zeit miteinander verbringen", gibt die Blondine preis. Es sei nicht leicht gewesen, doch der Kampf und jedes einzelne Gespräch habe sich gelohnt.

Bei einem ihrer Gespräche in der Villa hatte es auch nicht lange gedauert, bis bei beiden die Tränen flossen. Bei Jonnys Liebesgeständnis zeigte sich seine Ex-Freundin sichtlich gerührt. Und auch die Augen des ehemaligen "Temptation Island"-Verführers nicht trocken. "Das Letzte ist, dass ich dir wehtun wollte – es tut mir leid", gab er zu.

