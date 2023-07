"Das Schönste": Trainer Jürgen Klopp ist Großvater geworden

Jürgen Klopp (56) geht in seiner neuen Rolle voll auf. Der 56-Jährige ist als Fußball-Coach total erfolgreich! Doch auch privat läuft es mehr als rund für den Sportprofi – denn in einem Interview im März verrät der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund ganz stolz: Er wird Opa! Der Sohn aus erster Ehe von Jürgens Frau erwartete nämlich ein Kind. Und nun war es so weit: Der Kleine ist auf der Welt und Jürgen ist Opa geworden.

"Endlich sehe ich nicht nur aus wie einer, sondern ich bin auch einer. Und das ist cool", schwärmt der frischgebackene Opa auf der Homepage des FC Liverpools. Für den 56-Jährigen war das ein ganz besonderer Moment. "Einfach schön, so einen wunderbaren kleinen Mensch willkommen zu heißen – wahrscheinlich das Schönste, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe", gesteht der Trainer.

Die Patchworkfamilie verbrachte bereits gemeinsam den Sommer. "Wir empfinden es als einen Segen, dass wir etwa vier Wochen bei dem Kleinen waren und sehen konnten, wie er wächst", fügt Jürgen hinzu. So habe er "viele kleine Phasen seines Heranwachsens mitbekommen."

Jürgen Klopp, Fußballtrainer

Jürgen Klopp, Fußballtrainer

Jürgen Klopp, Mai 2023

